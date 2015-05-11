​Первое судно "Флотилии свободы" отправилось в сторону Газы

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Вечером 10 мая траулер "Марианна" вышел из гавани шведского Гетеборга и взял курс в Средиземное море.

Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, "Марианна" – первый корабль, вошедший в состав третьей "флотилии свободы", цель которой – прорвать блокаду сектора Газы, установленную Израилем и Египтом.

По дороге траулер будет заходить в различные порты и брать на борт активистов и гуманитарную помощь. Как заявляют организаторы флотилии, первыми портами на пути "Марианны" будут Хельсинки, Мальме и Копенгаген.

Инициативная группа признает, что траулер не может взять значительный груз гуманитарной помощи. Ее члены с гордостью отмечают, что везут в Газу солнечные батареи, которые обеспечат сектор автономным источником энергии. "Против Солнца нельзя ввести блокаду", - заявляют они.

На борту судна находится глава шведского комитета солидарности с Газой Микаэль Карлсон, профессор-педиатр Генри Ашер, режиссер-документалист Герман Бергрен и пресс-секретарь флотилии Дрор Фейлер.