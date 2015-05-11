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    ​Первое судно "Флотилии свободы" отправилось в сторону Газы

    Шведский траулер отправился на прорыв морской блокады Газы

    Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Вечером 10 мая траулер "Марианна" вышел из гавани шведского Гетеборга и взял курс в Средиземное море.

    Как передает Report со ссылкой на израильские СМИ, "Марианна" – первый корабль, вошедший в состав третьей "флотилии свободы", цель которой – прорвать блокаду сектора Газы, установленную Израилем и Египтом.

    По дороге траулер будет заходить в различные порты и брать на борт активистов и гуманитарную помощь. Как заявляют организаторы флотилии, первыми портами на пути "Марианны" будут Хельсинки, Мальме и Копенгаген.

    Инициативная группа признает, что траулер не может взять значительный груз гуманитарной помощи. Ее члены с гордостью отмечают, что везут в Газу солнечные батареи, которые обеспечат сектор автономным источником энергии. "Против Солнца нельзя ввести блокаду", - заявляют они.

    На борту судна находится глава шведского комитета солидарности с Газой Микаэль Карлсон, профессор-педиатр Генри Ашер, режиссер-документалист Герман Бергрен и пресс-секретарь флотилии Дрор Фейлер.

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