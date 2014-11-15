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    Первое рабочее заседание лидеров G20 началось в Брисбене

    Одной из основных тем саммита станет вопрос урегулирования ситуации на Украине

    Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Первое рабочее заседание лидеров G20, глав приглашенных государств и представителей международных организаций началось в австралийском Брисбене. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, завершится рабочий день президентов и глав правительств стран-участниц "двадцатки" приемом от имени премьера Австралии Тони Эбботта в их честь, после которого лидеры совершат небольшую прогулку, а затем отобедают с главами приглашенных государств и международных организаций.

    Ожидается, что  одной из основных тем саммита станет вопрос урегулирования ситуации на Украине. 

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