​Первый запуск Ariane-6 не состоится в 2020 году

Европейское космическое агентство (ЕКА) считает, что в этом году невозможно будет осуществить первый запуск нового носителя Ariane-6.

Как передает Report, об этом Agence France-Presse (AFP) сообщил Даниэль Нейеншвандер, директор программ запуска ЕКА.

"Сегодня мы точно знаем, что в 2020 году запуск произвести не удастся", - сказал представитель агентства. Он признал, что на данный момент в связи с остановкой работ с начала пандемии "невозможно точно определить масштабы отставания" от ранее установленных сроков.

Первоначально планировалось, что первый пуск Ariane-6 возможно будет произвести в конце нынешнего года. "Однако еще даже до начала пандемии COVID-19 работы по целому ряду направлений уже находились в критической, с точки зрения соблюдения сроков, ситуации, что угрожало сорвать дату первого запуска", - сообщил эксперт. В дальнейшем, в результате пандемии, удар по программе "был нанесен в различных секторах, причем с долговременными последствиями". "Это привело к тому, что крайне сложно теперь сохранить единство реализации программы", - сказал представитель ЕКА.