Первый тур муниципальных выборов пройдет во Франции на фоне распространения коронавируса

Первый тур муниципальных выборов состоится в воскресенье во Франции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, решение провести голосование несмотря на ситуацию с распространением коронавируса подтвердил президент республики Эмманюэль Макрон во время телевизионного обращения к нации.

Чтобы ограничить распространения COVID-19, правительство предусмотрело в день голосования дополнительные защитные меры. Глава МВД Франции Кристоф Кастанер, проинспектировавший в субботу несколько избирательных участков, заверил, что "сделано все необходимое, чтобы провести выборы в надежных условиях".

По словам министра внутренних дел, в помещениях для голосования будут установлены емкости с антисептическим гелем. Французы должны прийти с собственными авторучками. Для обеспечения секретности голосования кабины размещены так, что голосующим не придется самим закрывать шторы от посторонних глаз.

На участок можно явиться в медицинской маске, но ее придется снять при регистрации. Всем также надлежит сохранять дистанцию в 1 метр с другими избирателями в очереди к месту голосования и в самих помещениях.

Согласно последним данным министерства здравоохранения, число инфицированных в стране составило более 3,6 тыс. человек. Из них 79 скончались. О первых случаях заражения коронавирусом во Франции стало известно в конце января.