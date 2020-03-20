Первый случай заражения коронавирусом подтвержден в Кабо-Верде

Первый случай заражения коронавирусом нового типа подтвержден в Кабо-Верде. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявили в министерстве здравоохранения и социальной защиты этой страны.

По его информации, заразился 62-летний британец, прибывший в Кабо-Верде 9 марта.

Первые симптомы у него проявились 16 марта. В настоящее время его состояние стабильно.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.