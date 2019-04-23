​Первый претендент на пост президента Казахстана подал документы в ЦИК

Республиканское общественное объединение "Улы Дала Кырандары" (Орлы великой степи) выдвинуло 64-летнего Садыбека Тугела кандидатом в президенты, как передает Report со ссылкой на РИА Новости сообщила пресс-служба центрального избиркома.

"Двадцать второго апреля 2019 года в центральную избирательную комиссию республики Казахстан... были представлены документы С. Тугела о его выдвижении кандидатом в президенты республики Казахстан республиканским общественным объединением "Республиканское движение "Улы Дала Кырандары", - говорится в сообщении.

Тугел – член Союза писателей, шеф-редактор журнала "Казанат", вице-президент Федерации национальных видов спорта.