Первый министр Шотландии не считает Джонсона подходящим кандидатом на пост премьера

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Первый министр Шотландии и лидер Шотландской национальной партии Никола Стерджен не считает, что фаворит борьбы за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон обладает необходимой компетентностью для того, чтобы возглавлять правительство страны.

Об этом она заявила в интервью воскресной программе Sophy Ridge on Sunday, выходящей на телеканале Sky News, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на вопрос ведущей, будет ли Джонсон хорошим премьер-министром, глава правительства Шотландии сказала: "Нет. Если говорить кратко, то он [в 2016-2018 годах] был тем министром иностранных дел, который оставил наглядный след от своего пребывания на этом посту. Он не продемонстрировал никакой базовой компетентности, серьезности или практических навыков в этой должности". Она также высказала мнение, что приход Джонсона на пост лидера Консервативной партии "обернется катастрофическими последствиями" для тори.

По словам Стерджен, Brexit "нанес ущерб международной политической репутации Великобритании в последние пару лет" во многом потому, что являющийся апологетом идеи выхода страны из ЕС Джонсон подрывал эту репутацию в качестве руководителя Форин оффиса.