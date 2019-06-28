Первый день саммита G20 завершился театральной постановкой и ужином

Лидеры G20 вместе со своими супругами прибыли на торжественный ужин по итогам первого дня саммита в Осаке, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Главы государств объединения проведут вечер в гостевом доме на территории Осакского замка, построенного в XVI веке. Крепость за время своего существования подверглась многочисленным повреждениям и была реконструирована. Замок окружен парком, он пользуется особой популярностью в период цветения сакуры.

Для лидеров подготовлена специальная культурная программа: перед началом ужина им показали постановку театра Кёгэн в исполнении известного актера Мансая Номуры.

Супруги лидеров сегодняшний день провели в Киото - древней столице Японии и одном из самых популярных среди туристов городов страны. Пока главы государств обсуждали цифровую экономику и размышляли над решением международных проблем, их жены и мужья проводили время за более приятными занятиями - кормили карпов в пруду и участвовали в чайной церемонии.

Для министров иностранных дел "двадцатки" организован отдельный ужин.