Первые жертвы коронавируса в Йемене

Министерство здравоохранения Йемена зафиксировало два первых случая смерти пациентов с коронавирусом нового типа.

Как передает Report, об этом в четверг сообщил телеканал Sky News Arabia.

О первом инфицированном в Йемене местные власти сообщили 10 апреля: коронавирус был диагностирован у пациента в провинции Хадрамаут. 27 апреля комитет объявил о выздоровлении единственного на тот момент заболевшего. В среду йеменские медики выявили еще пять новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, за весь период с начала пандемии в стране официально подтверждено шесть случаев заражения.

По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев - примерно 80% населения страны - нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн человек. По оценке ООН, в случае распространения коронавируса в стране с населением, испытывающим постоянную нехватку продовольствия, последствия могут быть катастрофическими