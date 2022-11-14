Первая женщина - президент Словении: Мои родители были рабочими, я подрабатывала уже в школе

"Мои родители были рабочими, заработок был небольшим, поэтому я подрабатывала уже во время учебы в школе".

"Мои родители были рабочими, заработок был небольшим, поэтому я подрабатывала уже во время учебы в школе".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в интервью местным СМИ заявила Наташа Пирц-Мусар, которая по итогам второго тура президентских выборов, прошедших 13 ноября, станет первой женщиной-президентом Словении.

Она родилась в 1968 году в Любляне.

"Я хотела стать врачом, но в конце концов нашла себя в юриспруденции. Я окончила университет [юридический факультет Люблянского университета - ред.] в 1992 году и через 5 лет сдала экзамен на адвоката", - отметила будущий президент.

"Первую свою работу невозможно забыть. Шесть лет я была журналистом и ведущей новостной передачи "Дневник" на Радио и телевидении Словении. Затем были пять лет в той же роли на канале Pop TV. Я также занималась написанием статей для различных газет и работала на разных радиостанциях", - рассказывает о себе Пирц-Мусар.

С 2001 года Пирц-Мусар успела поработать в финансовом секторе, где она присоединилась к крупнейшей словенской частной финансовой корпорации Aktiva Group, затем устроилась в Верховный суд республики.

"Как президент я не буду молчать, и мой голос всегда будет голосом народа", - пообещала она.

Именно работа на телевидении, по мнению словенцев, принесла ей популярность, которая в итоге также привела ее к успешному результату во втором туре президентских выборов 13 ноября текущего года.

Отметим, что беспартийный кандидат, адвокат Наташа Пирц-Мусар стала лидером по итогам голосования во втором туре президентских выборов в Словении после обработки 99,95 % бюллетеней.