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Первая женщина-кандидат в президенты Ирана отказалась от борьбы на выборах

Первая женщина-кандидат в президенты Ирана отказалась от борьбы на выборах От участия во внеочередных президентских выборах в Иране решила отказаться экс-депутат парламента Зохре Элахиан – первая из четырех женщин, прошедших регистрацию.
Другие страны
9 июня 2024 г. 13:37
Первая женщина-кандидат в президенты Ирана отказалась от борьбы на выборах

Экс-депутат парламента Ирана Зохре Элахиан, которая стала первой из четырех женщин, прошедших регистрацию в качестве кандидата на пост президента, отказалась от участия в выборах.

Как передает Report, об этом она сообщила в соцсети X.

В своем сообщении Элахиан отметила, что снимает свою кандидатуру и поддерживает "кандидата, которому доверяют народ, ученые и элиты".

Ранее свои кандидатуры решили снять еще четыре кандидата. Сейчас в Иране идет проверка на соответствие кандидатов в президенты установленным требованиям. Среди зарегистрировавшихся на выборы есть три действующих и 13 бывших министров, экс-президент Махмуд Ахмадинежад, нынешний и бывший спикеры парламента Мохаммад Багер Галибаф и Али Лариджани.

Выборы проводятся после гибели президента Ирана Эбрахима Раиси, голосование состоится 28 июня, второй тур в случае необходимости – 5 июля.

Напомним, что 19 мая вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение у города Верзеган недалеко от ирано-азербайджанской границы. На борту, помимо президента, находились министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати, пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Аль-Хашем, начальник президентской охраны генерал Корпуса стражей исламской революции Мехди Мусави, а также командир экипажа полковник Саид Тахир Мустафави, второй пилот полковник Мохсун Дарьянуш и техник Бахруз Хади.

Все пассажиры и экипаж погибли.

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Версия на азербайджанском языке İranda prezidentliyə iddialı ilk qadın namizədliyini geri götürüb

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