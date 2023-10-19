Первая женщина - член политбюро ХАМАС погибла в результате ударов Израиля по Газе

Джамиля аш-Шанти, являвшаяся первой женщиной, вошедшей в политбюро палестинского радикального движения ХАМАС, погибла в Газе.

Джамиля аш-Шанти, являвшаяся первой женщиной, вошедшей в политбюро палестинского радикального движения ХАМАС, погибла в Газе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил базирующийся в Лондоне информационный портал "Араби-21".

По данным источников, аш-Шанти стала жертвой израильских ударов по анклаву. В самом ХАМАС эту информацию пока не комментировали.

Аш-Шанти является вдовой одного из основателей исламистского движения Абдель Азиза Рантиси. После его смерти в 2004 году она продолжила политическую деятельность. В частности, аш-Шанти возглавляла министерство по делам женщины в Газе, а в 2021 году вошла в состав политбюро ХАМАС.