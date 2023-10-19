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Первая женщина - член политбюро ХАМАС погибла в результате ударов Израиля по Газе

Первая женщина - член политбюро ХАМАС погибла в результате ударов Израиля по Газе Джамиля аш-Шанти, являвшаяся первой женщиной, вошедшей в политбюро палестинского радикального движения ХАМАС, погибла в Газе.
Другие страны
19 октября 2023 г. 10:09
Первая женщина - член политбюро ХАМАС погибла в результате ударов Израиля по Газе

Джамиля аш-Шанти, являвшаяся первой женщиной, вошедшей в политбюро палестинского радикального движения ХАМАС, погибла в Газе.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил базирующийся в Лондоне информационный портал "Араби-21".

По данным источников, аш-Шанти стала жертвой израильских ударов по анклаву. В самом ХАМАС эту информацию пока не комментировали.

Аш-Шанти является вдовой одного из основателей исламистского движения Абдель Азиза Рантиси. После его смерти в 2004 году она продолжила политическую деятельность. В частности, аш-Шанти возглавляла министерство по делам женщины в Газе, а в 2021 году вошла в состав политбюро ХАМАС.

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Версия на английском языке Jamila al-Shanti, 1st woman in Hamas political bureau, said killed in Israeli strike
Версия на азербайджанском языке İsrail ordusu HƏMAS-ın yüksək vəzifəli qadın üzvünü zərərsizləşdirib

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