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Первая японская вакцина от коронавируса может быть готова в этом году

Первая японская вакцина от коронавируса может быть готова в этом году Препарат разрабатывает одна из ведущих фармацевтических компаний страны Shionogi
Другие страны
10 мая 2021 г. 18:00
Первая японская вакцина от коронавируса может быть готова в этом году

Первая вакцина японского производства от COVID-19 может быть готова к массовому использованию в этом году. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщило агентство Kyodo.

Отмечается, что первой вакциной может стать препарат, разрабатываемый одной из ведущих фармацевтических компаний страны Shionogi, которая с декабря прошлого года находится на стадии проведения клинических испытаний. Аналогичные испытания собственного препарата проводит еще одна японская компания AnGes Inc.

В прошлом году Токио подписал соглашения с британско-шведской компанией AstraZeneca, американской Moderna и американо-германским консорциумом фирм Pfizer и BioNTech о поставках препаратов от коронавируса. В общей сложности Япония рассчитывает получить 310 млн доз вакцины. Сейчас вакцинация в Японии осуществляется только препаратом Pfizer.

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Версия на английском языке Japan's first coronavirus vaccine may be ready this year

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