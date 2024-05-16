Первая в истории Вьетнама женщина-секретарь ЦК ушла в отставку

Чыонг Тхи Май, член политбюро и первая в истории женщина, ставшая членом постоянного секретариата ЦК Компартии Вьетнама, освобождена от своих обязанностей в политбюро и секретариате ЦК в связи с подачей прошения об отставке.

Чыонг Тхи Май, член политбюро и первая в истории женщина, ставшая членом постоянного секретариата ЦК Компартии Вьетнама, освобождена от своих обязанностей в политбюро и секретариате ЦК в связи с подачей прошения об отставке.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает новостной портал VNExpress.

В постановлении, принятом в четверг на девятом пленуме ЦК КПВ 13-го созыва, отмечается, что Чыонг Тхи Май, которой сейчас 66 лет, длительное время занимала видные руководящие посты в партии и государстве.