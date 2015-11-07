Первая с 1949 года встреча глав Китая и Тайваня состоялась в Сингапуре

Баку. 7 ноября. REPORT.AZ/ Историческая встреча между руководителями Китая и Тайваня, которую ждали 66 лет, состоялась сегодня в Сингапуре. Как сообщает Report, по итогам встречи стороны подчеркнули необходимость придерживаться "консенсуса 1992", поддерживать существующий статус-кво в отношениях и с уважением относиться к ценностям и выбору пути развития друг друга.

Встреча председателя КНР Си Цзиньпина и главы администрации Тайваня Ма Инцзю началась с рукопожатия в отеле "Шангри-ла", которое длилось более минуты и сопровождалось широкими улыбками обоих лидеров.

После этого они удалились на встречу за закрытыми дверями. Доступными для прессы были лишь приветственные слова двух лидеров. Первым начал выступление Си Цзиньпин. По итогам переговоров, которые длились около часа, Ма Инцзю и глава канцелярии по делам Тайваня Госсовета КНР Чжан Чжицзюнь провели отдельные пресс-конференции.