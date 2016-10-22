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    Первая покорительница Эвереста скончалась в Японии

    Табэи взошла на высочайшую вершину мира в мае 1975 года

    Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ Первая в мире женщина, покорившая Эверест, японская альпинистка Дзюнко Табэи скончалась после продолжительной болезни в возрасте 77 лет. Как сообщает Report со ссылкой на Kyodo,  Дзюнко Табэи в последние годы боролась с раком желудка.

    Табэи взошла на высочайшую вершину мира в мае 1975 года. В 1992 году она стала первой женщиной, вошедшей в Клуб семи вершин — неформальное объединение людей, покоривших самые высокие пики шести континентов.

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