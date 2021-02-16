Первая партия вакцины от коронавируса прибыла в Доминикану

Самолет с первой партией вакцины от коронавируса для Доминиканской Республики приземлился в аэропорту города Санто-Доминго в понедельник вечером. Груз с препаратами приехал принимать президент страны Луис Абинадер.

Самолет с первой партией вакцины от коронавируса для Доминиканской Республики приземлился в аэропорту города Санто-Доминго в понедельник вечером. Груз с препаратами приехал принимать президент страны Луис Абинадер.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает местная газета Hoy.

Отмечается, что масса партии вакцины, разработанной Оксфордским университетом и британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, составляет 110 кг, о точном количестве доз не сообщается. По словам главы государства, вакцинация начнется во вторник.

Напомним, что в октябре 2020 года власти Доминиканы подписали соглашение с компанией AstraZeneca, по которому в страну будет поставлено по меньшей мере 10 млн доз вакцины от коронавируса.