​Первая партия норвежской нефти поступила на белорусский НПЗ "Нафтан"

Первая часть партии норвежской нефти - около 3,5 тыс. тонн - поступила на белорусский нефтеперерабатывающий завод "Нафтан".

Как передает Report, об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

"Из Клайпедского порта по железной дороге в воскресенье на станцию "Новополоцк" прибыл состав из 59 цистерн общим объемом около 3,5 тыс. тонн. Полностью вся партия норвежской нефти (более 80 тыс. тонн), доставленная судном Breiviken, должна поступить на предприятие в течение ближайших двух недель", - сказал представитель концерна.