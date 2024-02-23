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Первая партия датских F-16 поступит в Украину весной

Первая партия датских F-16 поступит в Украину весной Первая партия F-16 поступит в Украину из Дании весной.
Другие страны
23 февраля 2024 г. 20:46
Первая партия датских F-16 поступит в Украину весной

Первая партия F-16 поступит в Украину из Дании весной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским по итогам подписания соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.

О поставках F-16 на Украину летом накануне сообщало Министерство обороны Дании.

"Мы очень настойчиво работаем в этом аспекте и надеюсь, что нам удастся в ближайшее время до лета увидеть F-16 в воздушном пространстве Украины", - сказала она в ответ на вопрос украинского журналиста о сроках появления датских F-16 в Украине, видеозапись пресс-конференции опубликована в Telegram-канале офиса украинского президента. По ее словам, задержка с поставкой истребителей в Украину связана с техническими причинами, так как для их обслуживания "нужна серьезная инфраструктура". Украинский же лидер, комментируя сроки поставок F-16, заявил, что желаемые Киевом истребители появятся "в этом году", без указания точного срока.

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Версия на английском языке First batch of Danish F-16s to arrive in Ukraine in spring

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