Первая партия датских F-16 поступит в Украину весной

Первая партия F-16 поступит в Украину из Дании весной.

Первая партия F-16 поступит в Украину из Дании весной.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским по итогам подписания соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности.

О поставках F-16 на Украину летом накануне сообщало Министерство обороны Дании.

"Мы очень настойчиво работаем в этом аспекте и надеюсь, что нам удастся в ближайшее время до лета увидеть F-16 в воздушном пространстве Украины", - сказала она в ответ на вопрос украинского журналиста о сроках появления датских F-16 в Украине, видеозапись пресс-конференции опубликована в Telegram-канале офиса украинского президента. По ее словам, задержка с поставкой истребителей в Украину связана с техническими причинами, так как для их обслуживания "нужна серьезная инфраструктура". Украинский же лидер, комментируя сроки поставок F-16, заявил, что желаемые Киевом истребители появятся "в этом году", без указания точного срока.