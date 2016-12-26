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    Первая летчица афганских ВВС попросила убежища в США

    Решение Рахмани вызвало негодование в Афганистане

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Первая летчица, поступившая на службу в ВВС Афганистана, отказалась возвращаться на родину после курса переподготовки и попросила убежища в CША. 

    Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

    25-летняя капитан Нилуфар Рахмани объяснила, что боится: ситуация в стране становится все хуже, и находиться в Афганистане небезопасно. "Я опасаюсь за свою жизнь", - заявила она.

    Решение Рахмани вызвало негодование в Афганистане. Пресс-секретарь министерства обороны Мухаммед Радманиш заявил, что надеется, что летчице в убежище откажут. "Когда офицер жалуется на проблемы с безопасностью и заявляет, что боится, что же делать обычным людям? - спросил он. - Она нашла для себя хорошее оправдание, но у нас в стране живут сотни образованных женщин, феминисток и правозащитниц, которые работают и чувствуют себя в безопасности".

    Нилуфар Рахмани в 2013 году завершила курс обучения в Техасе. В течение всего периода обучения и впоследствии на ее имя не раз поступали письма с угрозами. 

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