Первая летчица афганских ВВС попросила убежища в США

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Первая летчица, поступившая на службу в ВВС Афганистана, отказалась возвращаться на родину после курса переподготовки и попросила убежища в CША.

Как передает Report, об этом сообщает The Guardian.

25-летняя капитан Нилуфар Рахмани объяснила, что боится: ситуация в стране становится все хуже, и находиться в Афганистане небезопасно. "Я опасаюсь за свою жизнь", - заявила она.

Решение Рахмани вызвало негодование в Афганистане. Пресс-секретарь министерства обороны Мухаммед Радманиш заявил, что надеется, что летчице в убежище откажут. "Когда офицер жалуется на проблемы с безопасностью и заявляет, что боится, что же делать обычным людям? - спросил он. - Она нашла для себя хорошее оправдание, но у нас в стране живут сотни образованных женщин, феминисток и правозащитниц, которые работают и чувствуют себя в безопасности".

Нилуфар Рахмани в 2013 году завершила курс обучения в Техасе. В течение всего периода обучения и впоследствии на ее имя не раз поступали письма с угрозами.