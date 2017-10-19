Первая леди Зимбабве намерена судиться с ливанским ювелиром

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ Первая леди Зимбабве Грейс Мугабе подала в суд на ливанского ювелира Джамала Ахмеда, который отказался вернуть предоплату за кольцо стоимостью почти полтора миллиона долларов, передает Report со ссылкой на Вести.Ru.

Супруга президента Зимбабве заказала к годовщине свадьбы кольцо с бриллиантом весом сто карат у ливанского мастера еще в 2015 году, внеся предоплату в полном объеме.

Однако ювелир по неназванным причинам не смог изготовить украшение. Он согласился вернуть первой леди деньги, но выслал ей лишь 120 тыс. долларов.

Теперь вопрос о возврате полной суммы предоплаты будет решаться в судебном порядке.