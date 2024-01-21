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Первая леди Украины честно призналась, как изменился ее муж за время войны

Первая леди Украины честно призналась, как изменился ее муж за время войны Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как изменился ее супруг за время войны.
Другие страны
21 января 2024 г. 08:28
Первая леди Украины честно призналась, как изменился ее муж за время войны

Первая леди Украины Елена Зеленская рассказала, как изменился ее супруг за время войны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "УНИАН".

Она отметила, что у Владимира Зеленского обострились некоторые черты характера, а также он стал более сентиментальным.

"Я могу сказать, что есть черты его характера, которые стали более острыми и более важными – это упрямство, целеустремленность, выносливость. Эти черты важны всегда и любому человеку, но в этой ситуации, в которой мы все сейчас, для президента нашей страны – они очень важны.

Когда тебе не хватает очень простых для нормального человека вещей, общения со своей семьей, с детьми, когда ты это имеешь, ты очень это ценишь. Поэтому его можно порадовать сейчас любой безделушкой, которая связана с детьми. Отправить ему фотографию сына или рассказать, что сказала дочь. И его это сейчас очень эмоционально трогает. Раньше таким чувствительным он не был", - подчеркнула супруга президента.

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