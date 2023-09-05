О нас

Первая леди США заразилась коронавирусом

Первая леди США заразилась коронавирусом Первая леди США Джилл Байден заболела ковидом, у нее слабо выраженные симптомы.
Другие страны
5 сентября 2023 г. 05:44
Первая леди США заразилась коронавирусом

Первая леди США Джилл Байден заболела ковидом, у нее слабо выраженные симптомы.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

"Сегодня вечером первая леди сдала положительный тест на COVID-19. У нее в настоящее время лишь слабо выраженные симптомы. Она останется в доме в Рехобот-Бич (штат Делавэр)", - отмечается в документе.

Власти США в июле 2022 года сообщили, что тест президента Джо Байдена на наличие коронавируса показал положительный результат. Американский лидер, по свидетельству его пресс-службы, в полной мере выполнял свои должностные обязанности, находясь на карантине.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ABŞ-ın birinci xanımı koronavirusa yoluxub

Другие новости из категории

На западе Мексики в результате крушения вертолета погибли три человека
На западе Мексики в результате крушения вертолета погибли три человека
5 сентября 2023 г. 05:12
СМИ: Министром обороны Украины станет крымский татарин Рустам Умеров
СМИ: Министром обороны Украины станет крымский татарин Рустам Умеров
5 сентября 2023 г. 03:47
В Алабаме в результате стрельбы погибли два человека
В Алабаме в результате стрельбы погибли два человека
5 сентября 2023 г. 02:54
При нападении террористов в Перу погибли четверо военных
При нападении террористов в Перу погибли четверо военных
5 сентября 2023 г. 02:17
В Сомали правительственные силы ликвидировали более 40 боевиков
В Сомали правительственные силы ликвидировали более 40 боевиков
5 сентября 2023 г. 01:09
Наводнения в Испании привели к гибели 3 человек, еще трое пропали без вести
Наводнения в Испании привели к гибели 3 человек, еще трое пропали без вести
5 сентября 2023 г. 00:37
В Индии от удара молнии погибли 12 человек
В Индии от удара молнии погибли 12 человек
5 сентября 2023 г. 00:19
СМИ: Ким Чен Ын посетит Россию в сентябре
СМИ: Ким Чен Ын посетит Россию в сентябре
4 сентября 2023 г. 23:55
Глава МИД Израиля открыл посольство в Королевстве Бахрейн
Глава МИД Израиля открыл посольство в Королевстве Бахрейн
4 сентября 2023 г. 21:36
В Нидерландах назначили нового и.о. главы МИД
В Нидерландах назначили нового и.о. главы МИД
4 сентября 2023 г. 20:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi