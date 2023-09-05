Первая леди США заразилась коронавирусом

Первая леди США Джилл Байден заболела ковидом, у нее слабо выраженные симптомы.

Первая леди США Джилл Байден заболела ковидом, у нее слабо выраженные симптомы.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.

"Сегодня вечером первая леди сдала положительный тест на COVID-19. У нее в настоящее время лишь слабо выраженные симптомы. Она останется в доме в Рехобот-Бич (штат Делавэр)", - отмечается в документе.

Власти США в июле 2022 года сообщили, что тест президента Джо Байдена на наличие коронавируса показал положительный результат. Американский лидер, по свидетельству его пресс-службы, в полной мере выполнял свои должностные обязанности, находясь на карантине.