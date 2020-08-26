Первая леди США: Трамп сделает все для победы над COVID-19

Первая леди США Меланья Трамп пообещала, что президент США будет делать все, чтобы найти эффективное лечение COVID-19 или создать вакцину, которая будет доступна для всех.

Первая леди США Меланья Трамп пообещала, что президент США будет делать все, чтобы найти эффективное лечение COVID-19 или создать вакцину, которая будет доступна для всех.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, Меланья Трамп выступила на съезде республиканской партии из недавно отреставрированного Розового сада Белого дома, где присутствовали около пары десятков гостей и лично президент Дональд Трамп.

"Мои глубокие соболезнования всем, кто потерял близких, и мои молитвы с теми, кто страдает или болен. Я знаю, что многие люди обеспокоены, некоторые чувствуют себя беспомощными. Хочу, чтобы вы знали - администрация моего мужа не прекратит бороться, пока у нас не будет эффективного лечения или вакцины, которая будет доступна всем", - сказала Меланья.

"Дональд не будет знать покоя, пока он не сделает все возможное, чтобы позаботиться обо всех, кто пострадал из-за этой ужасной пандемии", - добавила она.

Первая леди США также поблагодарила врачей, медсестер и учителей за их работу во время пандемии.