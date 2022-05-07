Первая леди США прибыла в Словакию поддержать беженцев с Украины

Жена президента США Джилл Байден в субботу прибыла в Словакию с целью выразить поддержку беженцам с Украины и добровольцам, которые им помогают.

Жена президента США Джилл Байден в субботу прибыла в Словакию с целью выразить поддержку беженцам с Украины и добровольцам, которые им помогают.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило Словацкое телевидение.

По его данным, в аэропорту Братиславы первую леди США встретил министр иностранных и европейских дел Словакии Иван Корчок.

В воскресенье Джилл Байден направится в город Кошице и село Вишне-Немецке для встречи с украинскими беженцами, добровольцами и представителями местных органов власти. Она посетит КПП на словацко-украинской границе, где к ней присоединятся премьер-министр Эдуард Хегер с супругой и глава МВД Роман Микулец.

9 мая первая леди США встретится в Братиславе с членами правительства и президентом республики Зузаной Чапутовой.

Отметим, что до Словакии она посетила Румынию.