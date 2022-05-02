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Первая леди США посетит Румынию и Словакию

Первая леди США посетит Румынию и Словакию Первая леди США Джилл Байден посетит 5-9 мая Румынию и Словакию, она встретится с американскими военными и украинскими беженцами.
Другие страны
2 мая 2022 г. 08:58
Первая леди США посетит Румынию и Словакию

Первая леди США Джилл Байден посетит 5-9 мая Румынию и Словакию, она встретится с американскими военными и украинскими беженцами.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Белого дома.

Супруга американского лидера Джо Байдена, как ожидается, вылетит в Румынию в четверг вечером по времени Восточного побережья США. В этой стране она встретится с американскими военнослужащими, сотрудниками благотворительных организаций, а также с представителями румынских властей.

8 мая первая леди планирует встретиться в Словакии с беженцами, а 9 мая - с представителями властей республики.

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Версия на английском языке US first lady to visit Romania, Slovakia

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