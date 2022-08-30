Первая леди США получила отрицательный результат теста на COVID-19

Первая леди США Джилл Байден получила отрицательный результат теста на заражение коронавирусом.
"Первая леди получила отрицательный результат теста на COVID-19 и во вторник, 30 августа, вернется в Вашингтон", - отмечается в тексте.
О том, что 71-летняя первая леди США заразилась коронавирусом, стало известно 16 августа. В пресс-службе Белого дома отмечали, что Джилл Байден была полностью вакцинирована и дважды ревакцинирована, она испытывала слабовыраженные симптомы заболевания. В минувшую среду она вновь получила положительный результат теста на коронавирус.