Первая леди США получила отрицательный результат теста на COVID-19

Первая леди США Джилл Байден получила отрицательный результат теста на заражение коронавирусом.

Первая леди США Джилл Байден получила отрицательный результат теста на заражение коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы Белого дома.

"Первая леди получила отрицательный результат теста на COVID-19 и во вторник, 30 августа, вернется в Вашингтон", - отмечается в тексте.

О том, что 71-летняя первая леди США заразилась коронавирусом, стало известно 16 августа. В пресс-службе Белого дома отмечали, что Джилл Байден была полностью вакцинирована и дважды ревакцинирована, она испытывала слабовыраженные симптомы заболевания. В минувшую среду она вновь получила положительный результат теста на коронавирус.