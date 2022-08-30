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Первая леди США получила отрицательный результат теста на COVID-19

Первая леди США получила отрицательный результат теста на COVID-19 Первая леди США Джилл Байден получила отрицательный результат теста на заражение коронавирусом.
Другие страны
30 августа 2022 г. 05:27
Первая леди США получила отрицательный результат теста на COVID-19

Первая леди США Джилл Байден получила отрицательный результат теста на заражение коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении пресс-службы Белого дома.

"Первая леди получила отрицательный результат теста на COVID-19 и во вторник, 30 августа, вернется в Вашингтон", - отмечается в тексте.

О том, что 71-летняя первая леди США заразилась коронавирусом, стало известно 16 августа. В пресс-службе Белого дома отмечали, что Джилл Байден была полностью вакцинирована и дважды ревакцинирована, она испытывала слабовыраженные симптомы заболевания. В минувшую среду она вновь получила положительный результат теста на коронавирус.

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