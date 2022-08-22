Первая леди США излечилась от коронавируса

Результат теста на COVID-19 первой леди США Джилл Байден оказался отрицательным после пятидневной изоляции в связи с заражением.

Результат теста на COVID-19 первой леди США Джилл Байден оказался отрицательным после пятидневной изоляции в связи с заражением.

Как передает Report, об этом сообщил Белый дом.

"После пятидневной изоляции и получения отрицательных результатов двух последовательных тестов на COVID-19, первая леди вылетит из Южной Каролины сегодня в Делавэр", - говорится в заявлении пресс-секретаря Джилл Байден.

Во вторник Белый дом сообщил, что первая леди заразилась коронавирусом и испытывает легкие симптомы. Сам президент США Джо Байден также недавно оправился от вируса.