​Первая леди Бурунди госпитализирована из-за коронавируса

Супруга президента Бурунди Дениз Букуми доставлена в больницу столицы Кении Найроби для прохождения лечения после заражения COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на источник в правительстве страны.

По словам источника, Букуми была доставлена в Найроби на самолете "для лечения, поскольку заразилась коронавирусом". Другой источник агентства в администрации президента подтвердил эту информацию. При этом еще один неназванный представитель президентской администрации заявил, что первая леди Бурунди прибыла в Кению для "эндоскопического обследования язвы".

Источник в министерстве здравоохранения Кении сообщил, что Букуми была госпитализирована и проходит лечение в связи с "осложнениями, связанными с затруднением дыхания". Официальной информации о здоровье супруги президента Бурунди не поступало.