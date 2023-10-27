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Первая иностранная делегация врачей прошла на территорию сектора Газа

Первая иностранная делегация врачей прошла на территорию сектора Газа Первая иностранная делегация врачей прошла на территорию сектора Газа через КПП "Рафах".
Другие страны
27 октября 2023 г. 14:01
Первая иностранная делегация врачей прошла на территорию сектора Газа

Первая иностранная делегация врачей прошла на территорию сектора Газа через КПП "Рафах".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al Hadath.

По его информации, "делегация медиков прошла в Газу одновременно с проездом на территорию анклава очередной колонны грузовиков с гуманитарной помощью".

За некоторое время до перехода через "Рафах" в Газу члены делегации встретились на египетской территории с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Телеканал не уточнил, сколько врачей вошло в первую группу, отправившуюся в палестинский анклав.

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Версия на английском языке Medical team and aid trucks enter Gaza via Rafah crossing
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