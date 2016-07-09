Первая группа российских туристов встречена цветами в аэропорту Анталии

Баку. 9 июля. REPORT.AZ/ Первый самолет с российскими туристами, прибывший в турецкую Анталию, на фоне шагов по нормализации отношений между двумя странами, был встречен с цветами и банкетным столом, сообщает Report со ссылкой на Anadolu.

Рейсом FV 5859 "Москва-Анталья" авиакомпании "Rossiya Airlines" в "туристическую столицу" Турции прибыли 189 туристов.

После коктейля, организованного для россиян, их развезли в гостиницы, где они проведут отдых.

Заместитель губернатора Анталии Мехмет Явуз сообщил, что рейс авиакомпании "Rossiya Airlines" не был чартерным.

"Этот полет был организован в рамках полученного ранее разрешения по турпакетам. Что касается чартерных рейсов, то разрешения на них пока не выдано", - отметил Явуз.