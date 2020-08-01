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Первая АЭС в арабском мире начала работу в ОАЭ

Первая АЭС в арабском мире начала работу в ОАЭ Премьер-министр, вице-президент ОАЭ и правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум объявил о начале работы первой в арабском мире атомной электростанции
Другие страны
1 августа 2020 г. 13:33
Первая АЭС в арабском мире начала работу в ОАЭ

Премьер-министр, вице-президент ОАЭ и правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум объявил о начале работы первой в арабском мире атомной электростанции, находящейся на территории этой страны, сообщает Report cо ссылкоц на ТАСС.

"Мы объявляем об успехе ОАЭ в запуске первого мирного атомного реактора в арабском мире, АЭС "Барака" в Абу-Даби, - написал он на своей странице в Twitter. - Группа рабочих произвела загрузку ядерного топливо и успешно завершила комплексные испытания".

Аль Мактум добавил, что целью ОАЭ является "ввод в эксплуатацию четырех атомных электростанций, которые обеспечат на четверть потребности государства в электроэнергии безопасным, надежным и не загрязняющим окружающую среду выбросами способом".

 

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