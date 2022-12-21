Перу высылает посла Мексики

Власти Перу объявили посла Мексики в Лиме персоной нон грата.

Власти Перу объявили посла Мексики в Лиме персоной нон грата.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник глава МИД южноамериканской республики Ана Сесилия Герваси.

"Правительство Перу объявило персоной нон грата посла Мексики в Перу Пабло Монроя Конеса в связи с продолжающимися заявлениями высокопоставленных представителей власти этой страны по вопросу о политической ситуации в Перу", - цитирует министра радиостанция Nacional.

Отметим, что дипломату предписано покинуть южноамериканскую республику в течение 72 часов.

Напомним, что власти Мексики на минувшей неделе заявили о готовности предоставить Кастильо политическое убежище. Правительство Перу сочло эти высказывания вмешательством во внутренние дела, в МИД республики был вызван мексиканский посол. После этого президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство продолжает считать Кастильо президентом Перу.