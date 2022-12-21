О нас

Перу высылает посла Мексики

Перу высылает посла Мексики Власти Перу объявили посла Мексики в Лиме персоной нон грата.
Другие страны
21 декабря 2022 г. 04:55
Перу высылает посла Мексики

Власти Перу объявили посла Мексики в Лиме персоной нон грата.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник глава МИД южноамериканской республики Ана Сесилия Герваси.

"Правительство Перу объявило персоной нон грата посла Мексики в Перу Пабло Монроя Конеса в связи с продолжающимися заявлениями высокопоставленных представителей власти этой страны по вопросу о политической ситуации в Перу", - цитирует министра радиостанция Nacional.

Отметим, что дипломату предписано покинуть южноамериканскую республику в течение 72 часов.

Напомним, что власти Мексики на минувшей неделе заявили о готовности предоставить Кастильо политическое убежище. Правительство Перу сочло эти высказывания вмешательством во внутренние дела, в МИД республики был вызван мексиканский посол. После этого президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство продолжает считать Кастильо президентом Перу.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Peru Meksika səfirini ərazisindən çıxarır

Другие новости из категории

В Калифорнии при землетрясении погибли не менее двух человек
В Калифорнии при землетрясении погибли не менее двух человек
21 декабря 2022 г. 03:58
Байден в январе отправится в Мексику для участия в саммите стран Северной Америки
Байден в январе отправится в Мексику для участия в саммите стран Северной Америки
21 декабря 2022 г. 02:57
Талибы распорядились приостановить занятия для студенток в афганских университетах
Талибы распорядились приостановить занятия для студенток в афганских университетах
21 декабря 2022 г. 00:55
Сильный снегопад нарушил транспортное сообщение на западе Канады
Сильный снегопад нарушил транспортное сообщение на западе Канады
21 декабря 2022 г. 00:20
ВОЗ: Около четверти украинцев могут иметь психические расстройства из-за войны
ВОЗ: Около четверти украинцев могут иметь психические расстройства из-за войны
20 декабря 2022 г. 23:50
Трюдо подтвердил участие в саммите стран Северной Америки в Мексике
Трюдо подтвердил участие в саммите стран Северной Америки в Мексике
20 декабря 2022 г. 22:59
Более 3 млн человек вышли на улицы Буэнос-Айреса для встречи со сборной по футболу
Более 3 млн человек вышли на улицы Буэнос-Айреса для встречи со сборной по футболу
20 декабря 2022 г. 22:21
The Economist выбрал Украину страной года
The Economist выбрал Украину страной года
20 декабря 2022 г. 21:51
Недалеко от Новой Зеландии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0
Недалеко от Новой Зеландии зафиксировано землетрясение магнитудой 6,0
20 декабря 2022 г. 21:24
Глава МИД Швеции обсудит в Анкаре вступление королевства в НАТО
Глава МИД Швеции обсудит в Анкаре вступление королевства в НАТО
20 декабря 2022 г. 20:59

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi