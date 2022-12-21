Перу высылает посла Мексики

Власти Перу объявили посла Мексики в Лиме персоной нон грата.
"Правительство Перу объявило персоной нон грата посла Мексики в Перу Пабло Монроя Конеса в связи с продолжающимися заявлениями высокопоставленных представителей власти этой страны по вопросу о политической ситуации в Перу", - цитирует министра радиостанция Nacional.
Отметим, что дипломату предписано покинуть южноамериканскую республику в течение 72 часов.
Напомним, что власти Мексики на минувшей неделе заявили о готовности предоставить Кастильо политическое убежище. Правительство Перу сочло эти высказывания вмешательством во внутренние дела, в МИД республики был вызван мексиканский посол. После этого президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что его правительство продолжает считать Кастильо президентом Перу.