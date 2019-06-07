Перу вводит визовый режим с Венесуэлой

Власти Перу решили ввести визовый режим с Венесуэлой из-за большого числа мигрантов из этой страны. Как сообщает Report cо ссылкой на El Comercio, об этом объявил в четверг президент республики Мартин Вискарра.

"Мы хотим безопасную и упорядоченную миграцию. Такой она может быть только при лучшем контроле въезда венесуэльских граждан. Поэтому с 15 июня в страну смогут въехать только венесуэльцы с паспортом и соответствующей визой".

Для въезда в Перу гражданам соседней страны нужно будет получить гуманитарную визу в одном из консульств республики. По данным миграционной службы Перу, за время кризиса в Боливарианской Республике в страну въехали 800 тыс. венесуэльцев.