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Перу вводит режим ЧС в 20 регионах из-за вспышки лихорадки денге

Перу вводит режим ЧС в 20 регионах из-за вспышки лихорадки денге Власти Перу готовят указ о введении режима чрезвычайной ситуации в 20 регионах страны из-за роста числа случаев заражений лихорадкой денге.
Другие страны
27 февраля 2024 г. 05:56
Перу вводит режим ЧС в 20 регионах из-за вспышки лихорадки денге

Власти Перу готовят указ о введении режима чрезвычайной ситуации в 20 регионах страны из-за роста числа случаев заражений лихорадкой денге.

Как передает Report, об этом сообщила радиостанция RPP.

"Введение чрезвычайной ситуации в области здравоохранения рассматривается для 20 регионов из-за распространения денге. Детали указа дорабатываются, чтобы его можно было утвердить в ближайшие часы", - заявил министра здравоохранения Перу Сесар Васкес Санчес.

Согласно сообщению радиостанции, в 2024 году зарегистрировали 24 981 случай заболевания лихорадкой денге, а также зафиксировали 28 смертей.

Как отметил министр здравоохранения, решения было принято, так как некоторые регионы сталкиваются "с риском эпидемии", хоть и не находятся в критическом состоянии.

Денге - вирусная инфекция, которая распространена в тропических и субтропических регионах. Ее симптомы - высокая температура, тошнота, сыпь, головные и поясничные боли. Геморрагический вариант лихорадки сопровождается сильными внутренними кровотечениями, вызванными коллапсом кровеносных сосудов. Вирус переносят дневные комары вида Aedes aegypti, средой обитания которых являются водоемы с непроточной водой.

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