Перу призвало Мадуро соблюдать права человека

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Перу вслед за Чили и Аргентиной после инцидента с задержанием главы Национальной ассамблеи Венесуэлы призвало президента Венесуэлы Николаса Мадуро соблюдать права человека, следует из заявления правительства страны, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Правительство Перу осуждает необоснованное и незаконное задержание президента Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо, произведенное этим утром сотрудниками службы разведки режима Николаса Мадуро", - говорится в заявлении.

Страна ещё раз высказала свою полную поддержку оппозиционному парламенту и его главе.

"Правительство Перу требует от режима Мадуро уважать права и свободы граждан Венесуэлы и всех членов Национальной ассамблеи, чтобы избегать каких-либо агрессивных действий, которые угрожают процессу восстановления демократии в Венесуэле", - говорится в сообщении.