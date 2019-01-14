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    Перу призвало Мадуро соблюдать права человека

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ Перу вслед за Чили и Аргентиной после инцидента с задержанием главы Национальной ассамблеи Венесуэлы призвало президента Венесуэлы Николаса Мадуро соблюдать права человека, следует из заявления правительства страны, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Правительство Перу осуждает необоснованное и незаконное задержание президента Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуаидо, произведенное этим утром сотрудниками службы разведки режима Николаса Мадуро", - говорится в заявлении.

    Страна ещё раз высказала свою полную поддержку оппозиционному парламенту и его главе.

    "Правительство Перу требует от режима Мадуро уважать права и свободы граждан Венесуэлы и всех членов Национальной ассамблеи, чтобы избегать каких-либо агрессивных действий, которые угрожают процессу восстановления демократии в Венесуэле", - говорится в сообщении.

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