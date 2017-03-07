Перу отозвала посла в Венесуэле

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ Президент Перу Педро Пабло Кучински отозвал посла страны в Венесуэле для консультаций.

Как сообщает Report со ссылкой на сообщение МИД Перу, это решение принято после оскорбительных высказываний главы внешнеполитического ведомства Венесуэлы Делси Родригес в адрес президента Перу.

В МИД Перу отметили, что заявление Д.Родригес неприемлемо для стран, поддерживающих дипломатические отношения.

Кроме того, Перу направила Венесуэле ноту протеста.