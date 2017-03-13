© Courtesy İmage

Баку. 13 марта. REPORT.AZ/ Перевозивший пассажиров микроавтобус упал в с обрыва на севере Перу, в результате чего по меньшей мере 15 человек погибли.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщило агентство Франс Пресс.

По данным агентства, авария произошла в центре перуанских Анд в регионе Анкаш в субботу после полудня. Причиной падения стали сильные дожди, отмечают местные власти.

По словам полиции, на данный момент идентифицированы 15 погибших, но их количество может увеличиться, так как в автобусе было 22 пассажира.