Перевозившие российскую нефть танкеры простаивают у берегов Китая

Попавшие под санкции российские танкеры, перевозившие более 2 млн баррелей нефти, простаивают в восточных водах Китая после попадания под санкции США.

Попавшие под санкции российские танкеры, перевозившие более 2 млн баррелей нефти, простаивают в восточных водах Китая после попадания под санкции США.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что там находятся три танкера.

"Судно Huihai Pacific должно было прибыть в Дунцзякоу в провинции Шаньдун 15 января после загрузки почти 770 тыс. баррелей сырой нефти ESPO из российского Тихоокеанского порта Козьмино в начале месяца", - говорится в статье.

Санкции в отношении танкерного флота РФ США ввели 10 января. В список попали примерно свыше 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с "Совкомфлотом" и "Газпромнефтью".