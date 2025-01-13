Перевозившие российскую нефть танкеры простаивают у берегов Китая

Попавшие под санкции российские танкеры, перевозившие более 2 млн баррелей нефти, простаивают в восточных водах Китая после попадания под санкции США.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что там находятся три танкера.
"Судно Huihai Pacific должно было прибыть в Дунцзякоу в провинции Шаньдун 15 января после загрузки почти 770 тыс. баррелей сырой нефти ESPO из российского Тихоокеанского порта Козьмино в начале месяца", - говорится в статье.
Санкции в отношении танкерного флота РФ США ввели 10 января. В список попали примерно свыше 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с "Совкомфлотом" и "Газпромнефтью".