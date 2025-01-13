О нас

Перевозившие российскую нефть танкеры простаивают у берегов Китая

Перевозившие российскую нефть танкеры простаивают у берегов Китая Попавшие под санкции российские танкеры, перевозившие более 2 млн баррелей нефти, простаивают в восточных водах Китая после попадания под санкции США.
Другие страны
13 января 2025 г. 11:20
Перевозившие российскую нефть танкеры простаивают у берегов Китая

Попавшие под санкции российские танкеры, перевозившие более 2 млн баррелей нефти, простаивают в восточных водах Китая после попадания под санкции США.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что там находятся три танкера.

"Судно Huihai Pacific должно было прибыть в Дунцзякоу в провинции Шаньдун 15 января после загрузки почти 770 тыс. баррелей сырой нефти ESPO из российского Тихоокеанского порта Козьмино в начале месяца", - говорится в статье.

Санкции в отношении танкерного флота РФ США ввели 10 января. В список попали примерно свыше 100 судов, задействованных в транспортировке углеводородов из России, а также связанных с "Совкомфлотом" и "Газпромнефтью".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Tankers carrying Russian oil sit idle off China's coast

Самое важное

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
9 января 2025 г. 18:07
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву
8 января 2025 г. 20:53
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
Президент: Ухудшение отношений с прежней властью Ирана произошло не по нашей вине
8 января 2025 г. 08:41
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
Президент Азербайджана: Наши валютные резервы равны 72 миллиардам долларов
8 января 2025 г. 08:02
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
Ильхам Алиев: Вооружение Армении просто приведет к новой напряженности
8 января 2025 г. 07:51
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
Президент Азербайджана: Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было
8 января 2025 г. 07:41
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
Президент Азербайджана: Деятельность Бакинской инициативной группы с каждым годом расширяется
7 января 2025 г. 23:51
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
Президент Азербайджана: Близкие друзья Армении с позором сходят с политической арены
7 января 2025 г. 23:51
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
Президент Ильхам Алиев: Я знаю, что за мной стоит азербайджанский народ
7 января 2025 г. 23:47
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам коснулся ранее не затрагиваемых вопросов, связанных с Францией
7 января 2025 г. 23:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi