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    Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе возросло до 50, ранено более 200 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 3

    Полиция назвала имя главного подозреваемого© Getty İmages

    Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе превысило 50 человек, более 200 ранены. Как сообщает Report, об этом заявил шериф города Джозеф Ломбардо на пресс-конференции.

    Он также назвал имя главного подозреваемого. Им является Стивен Паддок.

    Шериф отметил, что предстоит долгое и сложное расследование.

    По информации местных СМИ, в настоящий момент разыскивается в связи с причастностью к произошедшему Марилу Данли. 

    *** 12:41

    Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе возросло до 20, ранено более 100 человек. Как сообщает Report, об этом заявил шериф города Джозеф Ломбардо на пресс-конференции.

    При этом 14 человек находятся в критическом состоянии. 

    Среди погибших есть офицеры полиции. 

    По словам шерифа, ситуация находится под контролем, нападавший нейтрализован. Это местный житель, его имя пока не называется, мотивы нападавшего пока также неизвестны. 

    *** 11:00

    В результате стрельбы в окрестностях казино Mandalay Bay Casino в Лас-Вегасе погибли как минимум два человека, еще 24 пострадали, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    В то же время очевидцы сообщают о большом количестве погибших и раненых в результате вооруженного инцидента.

    В настоящее время рядом с казино разбит оперативный штаб и проводится полицейская спецоперация. 

    *** 10:29

    Вблизи крупнейшего казино в Лас-Вегасе произошел инцидент со стрельбой, передает Report со ссылкой на New York Times.

    "Мы расследуем сообщения о стрелке вблизи/в окрестностях казино Mandalay Bay Casino. Просим всех избегать данного района", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter полиции.

    В свою очередь газета Hollywood Reporter сообщает, что пострадало по меньшей мере 20 человек в результате стрельбы вблизи казино.

    Злоумышленник, предположительно, стрелял с балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel. Он целился в посетителей фестиваля кантри-музыки, проходившего неподалеку.

    Отмечается, что стрелявший, предположительно, находится в бегах. Правоохранители предупредили о блокировании ближайших дорог.

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