Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе возросло до 50, ранено более 200 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 3

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Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе превысило 50 человек, более 200 ранены. Как сообщает Report, об этом заявил шериф города Джозеф Ломбардо на пресс-конференции.

Он также назвал имя главного подозреваемого. Им является Стивен Паддок.

Шериф отметил, что предстоит долгое и сложное расследование.

По информации местных СМИ, в настоящий момент разыскивается в связи с причастностью к произошедшему Марилу Данли.

*** 12:41

Число погибших при стрельбе в Лас-Вегасе возросло до 20, ранено более 100 человек. Как сообщает Report, об этом заявил шериф города Джозеф Ломбардо на пресс-конференции.

При этом 14 человек находятся в критическом состоянии.

Среди погибших есть офицеры полиции.

По словам шерифа, ситуация находится под контролем, нападавший нейтрализован. Это местный житель, его имя пока не называется, мотивы нападавшего пока также неизвестны.

*** 11:00

В результате стрельбы в окрестностях казино Mandalay Bay Casino в Лас-Вегасе погибли как минимум два человека, еще 24 пострадали, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

В то же время очевидцы сообщают о большом количестве погибших и раненых в результате вооруженного инцидента.

В настоящее время рядом с казино разбит оперативный штаб и проводится полицейская спецоперация.

*** 10:29

Вблизи крупнейшего казино в Лас-Вегасе произошел инцидент со стрельбой, передает Report со ссылкой на New York Times.

"Мы расследуем сообщения о стрелке вблизи/в окрестностях казино Mandalay Bay Casino. Просим всех избегать данного района", - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter полиции.

В свою очередь газета Hollywood Reporter сообщает, что пострадало по меньшей мере 20 человек в результате стрельбы вблизи казино.

Злоумышленник, предположительно, стрелял с балкона гостиничного комплекса Mandalay Bay Hotel. Он целился в посетителей фестиваля кантри-музыки, проходившего неподалеку.

Отмечается, что стрелявший, предположительно, находится в бегах. Правоохранители предупредили о блокировании ближайших дорог.