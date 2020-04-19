Перестрелка в США, убит полицейский - ФОТО

Один полицейский погиб, еще двое получили ранения в результате перестрелки, произошедшей в городе Сан-Маркос, штат Техас, США.

Как передает Report, об этом сообщает KXAN.

Полиция опубликовала у себя на странице в Facebook призыв к местным жителям не покидать укрытий.

Сообщается, что эпизод с нападением начался со звонка с заявлением о домашнем насилии. на место выехал наряд полиции. В результате правоохранители попали в засаду, которую устроил злоумышленник с винтовкой.

Раненые полицейские находятся в больнице. Они прооперированы. Один из них находится в критическом состоянии.

По данным полиции, предполагаемый стрелок скончался от нанесенного себе ранения.