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Перестрелка в США, убит полицейский - ФОТО

​Перестрелка в США, убит полицейский

Один полицейский погиб, еще двое получили ранения в результате перестрелки, произошедшей в городе Сан-Маркос, штат Техас, США.

Как передает Report, об этом сообщает KXAN.

Полиция опубликовала у себя на странице в Facebook призыв к местным жителям не покидать укрытий.

Сообщается, что эпизод с нападением начался со звонка с заявлением о домашнем насилии. на место выехал наряд полиции. В результате правоохранители попали в засаду, которую устроил злоумышленник с винтовкой.

Раненые полицейские находятся в больнице. Они прооперированы. Один из них находится в критическом состоянии.

По данным полиции, предполагаемый стрелок скончался от нанесенного себе ранения.

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