О нас
Report Georgia
Аудио новости

Перестрелка в США, трое убитых

Перестрелка в США, трое убитых По меньшей мере три человека были застрелены в Уэст Джефферсоне (штат Огайо, США)
Другие страны
25 мая 2021 г. 07:23
Перестрелка в США, трое убитых

По меньшей мере три человека были застрелены в Уэст Джефферсоне (штат Огайо, США).

Как передает Report со ссылкой на телеканал NBC, три жертвы были найдены в одном из домов на Джексон-стрит, еще несколько тел обнаружены снаружи здания, однако точное их число пока неизвестно. По данным правоохранительных органов, стрельба произошла около 17:27 по местному времени.

Место происшествия оцеплено, полиция производит осмотр территории, ищет подозреваемых и улики, а также устанавливает личности погибших.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ABŞ-da atışma zamanı azı 3 nəfər öldürülüb

Экслюзивные новости

Швыдкой: В ЮНЕСКО убедятся, что все заявления Ильхама Алиева о памятниках культуры выполняются
Швыдкой: В ЮНЕСКО убедятся, что все заявления Ильхама Алиева о памятниках культуры выполняются
24 мая 2021 г. 17:46
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
Михаил Швыдкой: Уход Таира Салахова - огромная потеря для искусства двух стран
22 мая 2021 г. 18:29
Парламент утвердит решение об объявлении Шуши культурной столицей Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
Парламент утвердит решение об объявлении Шуши культурной столицей Азербайджана - ЭКСКЛЮЗИВ
21 мая 2021 г. 15:22
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
Айдан Салахова о кончине отца: Он ушел, не сказав ничего напоследок
21 мая 2021 г. 12:38
В Шуше воздвигнут памятники Узеиру Гаджибекову и Бюльбюлю - ЭКСКЛЮЗИВ
В Шуше воздвигнут памятники Узеиру Гаджибекову и Бюльбюлю - ЭКСКЛЮЗИВ
20 мая 2021 г. 17:43
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
В Азербайджане объединяются медучреждения - СПИСОК
20 мая 2021 г. 10:15
Депутат: Латвия может помочь Азербайджану в восстановлении освобожденных земель - ЭКСКЛЮЗИВ
Депутат: Латвия может помочь Азербайджану в восстановлении освобожденных земель - ЭКСКЛЮЗИВ
20 мая 2021 г. 09:30
Посол: Между Азербайджаном и Турцией нет неразрешимых вопросов - ИНТЕРВЬЮ
Посол: Между Азербайджаном и Турцией нет неразрешимых вопросов - ИНТЕРВЬЮ
19 мая 2021 г. 18:03
От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19
От имени двух известных бакинских клиник выдавались поддельные тесты на COVID-19
19 мая 2021 г. 14:25
В Гянджинский Апелляционный суд назначаются двое судей
В Гянджинский Апелляционный суд назначаются двое судей
18 мая 2021 г. 12:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi