Перестрелка в США, погиб полицейский

Офицер полиции американского штата Нью-Мексико был убит в ходе перестрелки на шоссе около города Лас-Крусес.
Как передает Report, об этом сообщает телеканал
Еще один правоохранитель госпитализирован с ранением, не угрожающим его жизни, говорится в заявлении представителя полиции Лас-Крусеса Дэнни Трухильо.
По его словам, злоумышленник, который открыл огонь по полиции, был убит в ходе перестрелки с офицерами. Его личность устанавливается.
По предварительным данным, несколько машин полиции преследовали автомобиль подозреваемого от Деминга до района Лас-Крусес, прежде чем произошла перестрелка.
Губернатор штата Нью-Мексико Мишель Лухан-Гришэм отдала распоряжение вывесить флаги в память об убитом офицере.