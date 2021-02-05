Перестрелка в США, погиб полицейский

Офицер полиции американского штата Нью-Мексико был убит в ходе перестрелки на шоссе около города Лас-Крусес.

Офицер полиции американского штата Нью-Мексико был убит в ходе перестрелки на шоссе около города Лас-Крусес.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал KOB4 .

Еще один правоохранитель госпитализирован с ранением, не угрожающим его жизни, говорится в заявлении представителя полиции Лас-Крусеса Дэнни Трухильо.

По его словам, злоумышленник, который открыл огонь по полиции, был убит в ходе перестрелки с офицерами. Его личность устанавливается.

По предварительным данным, несколько машин полиции преследовали автомобиль подозреваемого от Деминга до района Лас-Крусес, прежде чем произошла перестрелка.

Губернатор штата Нью-Мексико Мишель Лухан-Гришэм отдала распоряжение вывесить флаги в память об убитом офицере.