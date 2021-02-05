О нас
Report Georgia
Аудио новости

Перестрелка в США, погиб полицейский

Перестрелка в США, погиб полицейский Офицер полиции американского штата Нью-Мексико был убит в ходе перестрелки на шоссе около города Лас-Крусес.
Другие страны
5 февраля 2021 г. 08:08
Перестрелка в США, погиб полицейский

Офицер полиции американского штата Нью-Мексико был убит в ходе перестрелки на шоссе около города Лас-Крусес.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал KOB4.

Еще один правоохранитель госпитализирован с ранением, не угрожающим его жизни, говорится в заявлении представителя полиции Лас-Крусеса Дэнни Трухильо.

По его словам, злоумышленник, который открыл огонь по полиции, был убит в ходе перестрелки с офицерами. Его личность устанавливается.

По предварительным данным, несколько машин полиции преследовали автомобиль подозреваемого от Деминга до района Лас-Крусес, прежде чем произошла перестрелка.

Губернатор штата Нью-Мексико Мишель Лухан-Гришэм отдала распоряжение вывесить флаги в память об убитом офицере.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке ВидеоABŞ-da polis zabiti atışmada öldürülüb, daha bir asayiş keşikçisi yaralanıb

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Минэкологии Азербайджана назначен новый руководитель Аппарата
В Минэкологии Азербайджана назначен новый руководитель Аппарата
4 февраля 2021 г. 20:22
Глава УОГБ: Свыше 3 тысяч школьников будут привлечены к очному оцениванию
ФотоГлава УОГБ: Свыше 3 тысяч школьников будут привлечены к очному оцениванию
4 февраля 2021 г. 15:55
Проводимые в школе занятия не будут вестись дистанционно
Проводимые в школе занятия не будут вестись дистанционно
4 февраля 2021 г. 13:34
В Азербайджане новорожденных чаще стали называть Поладом
В Азербайджане новорожденных чаще стали называть Поладом
3 февраля 2021 г. 18:01
Цифровизация экономики Азербайджана: достижения в период пандемии и перспективы
Цифровизация экономики Азербайджана: достижения в период пандемии и перспективы
3 февраля 2021 г. 16:53
Начальник одного из отделов полиции Баку снят с должности
Начальник одного из отделов полиции Баку снят с должности
3 февраля 2021 г. 14:12
Штайнбах: Толерантность по отношению к другим религиям - поразительная черта Азербайджана
Штайнбах: Толерантность по отношению к другим религиям - поразительная черта Азербайджана
3 февраля 2021 г. 11:15
Новый министр уволил кадров своего предшественника
Новый министр уволил кадров своего предшественника
2 февраля 2021 г. 17:08
Грандиозный аэропорт на месте руин
ФотоГрандиозный аэропорт на месте руин
2 февраля 2021 г. 15:20
Бизнесмен из Казахстана готов участвовать в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
Бизнесмен из Казахстана готов участвовать в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
2 февраля 2021 г. 11:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi