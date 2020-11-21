О нас
Report Georgia
Аудио новости

Перестрелка в США, есть раненые

Перестрелка в США, есть раненые Несколько человек пострадали при стрельбе в торговом центре в городе Ваватоса (штат Висконсин).
Другие страны
21 ноября 2020 г. 03:19
Перестрелка в США, есть раненые

Несколько человек пострадали при стрельбе в торговом центре в городе Ваватоса (штат Висконсин).

Как передает Report, об этом сообщил журналистам местного филиала телеканала ABC мэр города Деннис Макбрайд.

Как он отметил, стрельбу открыл неизвестный. Его разыскивают несколько десятков сотрудников полиции. По словам Макбрайда, по предварительной информации, угрозы жизням пострадавших нет. По данным телеканала, ранения получили не менее шести человек, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

В настоящее время на месте происшествия работают около 75 сотрудников полиции. Они ведут поиски нападавшего.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ВидеоABŞ-da atışma zamanı bir neçə nəfər xəsarət alıb

Новости партнеров

Самое важное

Азербайджанская армия водрузила Азербайджанский флаг в Агдаме
ВидеоАзербайджанская армия водрузила Азербайджанский флаг в Агдаме
20 ноября 2020 г. 20:11
Кенану Сеидову присвоено высшее воинское звание генерал-майора
Кенану Сеидову присвоено высшее воинское звание генерал-майора
20 ноября 2020 г. 17:40
В ЕСПЧ направлен запрос в связи с бесчеловечным обращением с азербайджанскими военнопленными
В ЕСПЧ направлен запрос в связи с бесчеловечным обращением с азербайджанскими военнопленными
20 ноября 2020 г. 15:54
В Агдамской мечети впервые за 27 лет прозвучал азан
В Агдамской мечети впервые за 27 лет прозвучал азан
20 ноября 2020 г. 14:26
Ильхам Алиев: Они будут жить с клеймом потерпевшей поражение страны
Ильхам Алиев: Они будут жить с клеймом "потерпевшей поражение страны"
20 ноября 2020 г. 13:05
Ильхам Алиев: И куда теперь делись эти карты? Они сгинули
Ильхам Алиев: И куда теперь делись эти карты? Они сгинули
20 ноября 2020 г. 12:28
Президент Ильхам Алиев обратился к народу
Президент Ильхам Алиев обратился к народу
20 ноября 2020 г. 11:38
В Азербайджане продлен срок карантинного режима
В Азербайджане продлен срок карантинного режима
19 ноября 2020 г. 14:28
В Азербайджане будут работать только аптеки и продуктовые магазины
В Азербайджане будут работать только аптеки и продуктовые магазины
19 ноября 2020 г. 14:13
МИД Азербайджана прокомментировал высказывания Путина о Нагорном Карабахе
МИД Азербайджана прокомментировал высказывания Путина о Нагорном Карабахе
18 ноября 2020 г. 17:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi