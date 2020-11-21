Перестрелка в США, есть раненые

Несколько человек пострадали при стрельбе в торговом центре в городе Ваватоса (штат Висконсин).

Несколько человек пострадали при стрельбе в торговом центре в городе Ваватоса (штат Висконсин).

Как передает Report, об этом сообщил журналистам местного филиала телеканала ABC мэр города Деннис Макбрайд.

Как он отметил, стрельбу открыл неизвестный. Его разыскивают несколько десятков сотрудников полиции. По словам Макбрайда, по предварительной информации, угрозы жизням пострадавших нет. По данным телеканала, ранения получили не менее шести человек, все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

В настоящее время на месте происшествия работают около 75 сотрудников полиции. Они ведут поиски нападавшего.