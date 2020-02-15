​Перестрелка в Берлине, есть погибший и раненые

Один человек погиб, еще четверо были ранены в результате стрельбы в Берлине вечером 14 февраля.

Как передает Report, об этом сообщает портал Local со ссылкой на пресс-секретаря полиции.

По данным портала, стрельба произошла в районе Кройцберг около концертно-спортивного зала Tempodrom, где проходило турецкое комедийное шоу "Güldür Güldür Show". Всех посетителей эвакуировали через задние и боковые двери.

Погиб мужчина в возрасте 42 лет. Некоторые из раненых находятся в тяжелом состоянии.

Полиция полагает, что стрелявших было несколько. Стрелок или стрелки скрылись с места происшествия скрылись с места преступления. Около 200 полицейских были направлены на место происшествия. Ведется расследование.