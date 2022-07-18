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Перестрелка у торгового центра в США унесла жизни двух человек

Перестрелка у торгового центра в США унесла жизни двух человек Не менее двух человек убиты и трое получили ранения в результате стрельбы у торгового центра в городке Гринвуд неподалеку от Индианаполиса, штат Индиана.
Другие страны
18 июля 2022 г. 03:56
Перестрелка у торгового центра в США унесла жизни двух человек

Не менее двух человек убиты и трое получили ранения в результате стрельбы у торгового центра в городке Гринвуд неподалеку от Индианаполиса, штат Индиана.

Об этом передает Report со ссылкой на BNO News.

По сообщениям местной полиции, подозреваемый открыл огонь по людям.

Уточняется, что стрелок был обезврежен прибывшей не место происшествия полицией. Его личность не разглашается. Трех раненых госпитализировали, об их состоянии ничего не известно.

К торговому центру вызвали саперов из-за подозрительного рюкзака.

Власти также призвали не распространять в социальных сетях дезинформацию, пока полиция Гринвуда не подтвердит детали.

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