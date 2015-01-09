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    Не менее двух человек погибли в ходе захвата неизвестным магазина на востоке Парижа - ОБНОВЛЕНО

    Произошла перестрелка между полицией и неизвестным мужчиной, вооруженным автоматом Калашникова

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Не менее двух человек погибли в ходе захвата неизвестным магазина на востоке Парижа, сообщает Report со ссылкой на агентство France Presse.

    Ранее сообщалось, что на востоке Парижа произошла перестрелка между полицией и неизвестным мужчиной, вооруженным автоматом Калашникова. 


    Первоначальная версия опубликована в 16:42 

    Новая перестрелка произошла в 20-ом округе Парижа, по меньшей мере один человек получил ранения, cообщает Report cо ссылкой на телеканал BFMTV.

    По данным телеканала, перестрелка произошла у магазина, где продаются кошерные продукты. По сообщению AFP, один человек был взят в заложники.

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