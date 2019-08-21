Перестрелка на индийско-пакистанской границе, есть жертвы

На индийско-пакистанской границе произошла очередная перестрелка.

Как передаёт Report, об сообщили в печатном органе Пакистана ISPR.

Сообщается, что в результате перестрелки в Кашмире на линии контроля между двумя странами были убиты 6 индийских солдат и 3 пакистанских граждан. Погибшие пакистанцы были мирными жителями. Согласно информации, среди убитых есть 7-летний ребёнок.

Напомним, что ранее по меньшей мере 3 солдат армии Пакистана и 5 военнослужащих ВС Индии также были убиты в результате перестрелки в Кашмире.