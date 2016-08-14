​Перестрелка между военными Индии и Пакистана произошла в Кашмире

Баку. 14 Августа. REPORT.AZ/ Перестрелка между военными Пакистана и Индии с применением тяжелых вооружений произошла на Линии контроля в спорной области Кашмир.

Как передает Report, об этом сообщает индийский телеканал NDTV.

Согласно информации, пакистанские войска открыли минувшей ночью "неспровоцированный огонь" по позициям индийских частей. По предварительным данным, ранена женщина.

"Пакистанская армия открыла неспровоцированный огонь по нашим позициям в округе Пунч. Наши войска открыли ответный огонь", - сказал журналистам полковник Маниш Мехта.

В свою очередь, пакистанский телеканал Geo TV утверждает, что огонь открыла индийская армия. Пакистанские СМИ подчеркивают, что перестрелка произошла 14 августа, когда Пакистан отмечает национальный праздник День независимости.