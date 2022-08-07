Перестановки в правительстве Японии коснутся главы минобороны

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе ожидаемых перестановок в кабинете министров намерен снять Нобуо Киси с поста главы минобороны.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе ожидаемых перестановок в кабинете министров намерен снять Нобуо Киси с поста главы минобороны.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники сообщила газета Nikkei .

По ее данным, отставка 63-летнего Киси может быть обусловлена состоянием его здоровья. Последние месяцы министр перестал самостоятельно ходить и начал пользоваться инвалидной коляской.

6 августа Кисида объявил о намерении произвести перестановки в правительстве на предстоящей неделе. По словам премьера, такие меры необходимы для выработки подхода к ряду проблем, включая ситуацию вокруг Украины и Тайваня, борьбу с новым коронавирусом и укрепление обороноспособности Японии.

5 августа агентство Kyodo проинформировало со ссылкой на источники, что перестановки в правительстве и правящей Либерально-демократической партии могут объявить 10 августа.